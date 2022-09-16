***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063491BIST