***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 09:41
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063491
BIST
10:283.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,43
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.369
En Düşük
3.318
10:2818,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2818,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2309
10:28975,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 975,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:24
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.563.198
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.369
|% 9,83
|
|KIMMR
|10,10
|28.740.730
|% 8,25
|
|NTHOL
|10,73
|7.603.739
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.622.293
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|26.235.170
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|70.238.972
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.599.255
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,53
|899.952.257
|% -6,88
|
|ASELS
|34,28
|812.752.795
|% 1,24
|
|AKBNK
|12,14
|798.222.882
|% -5,01
|
|YKBNK
|6,90
|703.043.901
|% -2,54
|
|THYAO
|74,90
|665.747.928
|% 1,01
|
|ISCTR
|8,53
|899.952.257
|% -6,88
|
|YKBNK
|6,90
|703.043.901
|% -2,54
|
|EKGYO
|4,00
|313.474.815
|% 0,50
|
|AKBNK
|12,14
|798.222.882
|% -5,01
|
|ZOREN
|3,22
|160.190.294
|% 1,90
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2785
|% 0,07
|
|Euro
|18,2480
|18,2621
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,8009
|20,9053
|% -0,42
|
|Frank
|18,8955
|19,0093
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.704
|-8,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|0,81
|