***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararına dayalı olarak 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 26.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 175 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksi'nin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli bono ihracının talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup 65.750.000 TL tutarlı ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.04.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931517BIST