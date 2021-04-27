***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 22:07
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararına dayalı olarak 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 26.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 175 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksi'nin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli bono ihracının talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup 65.750.000 TL tutarlı ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.04.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931517
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0526
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0479
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05469,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,35
|Açılış
|: 469,14
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2106
|8,2181
|% -0,64
|
|Euro
|9,9281
|9,9603
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,3951
|11,4523
|% -0,60
|
|Frank
|8,9553
|9,0092
|% -0,61
|
|Riyal
|2,1852
|2,1962
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,02
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
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