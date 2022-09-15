***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 11:55
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063291
BIST
13:393.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,76
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
13:3918,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
13:3918,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
13:39991,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,35
|Açılış
|: 991,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ZOREN
|3,20
|387.944.261
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.378.021
|% 9,96
|
|IHLAS
|0,67
|76.689.818
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|24.382.080
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|70.970.369
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|1.797.055
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.529.116
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.692.925.247
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.824.922
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|2.197.268
|% -9,96
|
|ASELS
|35,58
|4.282.632.404
|% 7,82
|
|YKBNK
|7,25
|2.950.891.366
|% -7,76
|
|THYAO
|75,10
|2.945.418.966
|% 1,08
|
|ISCTR
|9,31
|2.924.005.962
|% -8,46
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.824.922
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,25
|2.950.891.366
|% -7,76
|
|EKGYO
|4,39
|1.414.938.923
|% -0,68
|
|ISCTR
|9,31
|2.924.005.962
|% -8,46
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.824.922
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.013.484.107
|% -9,95
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-10,06
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-51,00
|
|Tam
|6.709
|6.769
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|-0,73
|