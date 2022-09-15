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***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2022 11:55
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063291


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,20 387.944.261 % 9,97  
TRCAS 14,24 65.378.021 % 9,96  
IHLAS 0,67 76.689.818 % 9,84  
ANELE 3,69 24.382.080 % 9,82  
AKENR 2,35 70.970.369 % 9,81  
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Dolar 18,2615 18,2639 % 0,19  
Euro 18,2536 18,2649 % 0,33  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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Altın Ons 1.687 1.687 -10,06  
Altın Gr. 992 992 -3,42  
Cumhuriyet 6.680 6.781 -51,00  
Tam 6.709 6.769 -23,00  
Yarım 3.269 3.309 -12,00  
Çeyrek 1.639 1.654 -6,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,28  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,10  
B. Petrol 93,37 93,37 -0,73  
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