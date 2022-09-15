***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063291BIST