***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 11:55
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 371.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063292
BIST
12:033.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,03
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
12:0318,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
12:0318,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0812
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
12:03990,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,88
|Açılış
|: 990,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|372.354.667
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|64.086.980
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.145.616
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|65.994.996
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.842.891
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.642.683.404
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.345.216.946
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,36
|2.616.685.387
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,33
|2.388.495.311
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.345.216.946
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,27
|2.175.632.443
|% -7,51
|
|THYAO
|75,20
|2.152.659.227
|% 1,21
|
|YKBNK
|7,27
|2.175.632.443
|% -7,51
|
|ISCTR
|9,33
|2.388.495.311
|% -8,26
|
|EKGYO
|4,42
|973.272.014
|% 0,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.345.216.946
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.005.690.573
|% -9,95
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2573
|18,2716
|% 0,23
|
|Euro
|18,2745
|18,2858
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9950
|21,1003
|% 0,04
|
|Frank
|18,9364
|19,0505
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,51
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-52,00
|
|Tam
|6.707
|6.767
|-25,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|-0,37
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17XU100
Endeks 3, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 32, 688.00 milyon TL de
-
12:17DOGUB
Yüzde 8.55 oranında artışla 8.89 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 401 adet işlem
-
12:16TRCAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 616 adet işlem
-
12:15AVOD
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 617, 440 adet işlem
-
12:14KOZAL
Yüzde 4.25 oranında artışla 201.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 937, 494 adet işlem