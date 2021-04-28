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***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2021 19:19



***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTKHLE2115 ISIN kodlu Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 303.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.750.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTKHLE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.750.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021
2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararına dayalı olarak 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 26.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 175 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksi'nin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli bono ihracının talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup 65.750.000 TL tutarlı ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.04.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932001


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