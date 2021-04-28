***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTKHLE2115 ISIN kodlu Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 303.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.750.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.10.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTKHLE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.750.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20212 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararına dayalı olarak 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 26.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 175 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksi'nin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli bono ihracının talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup 65.750.000 TL tutarlı ihraç başarıyla tamamlanmıştır. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 27.04.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932001BIST