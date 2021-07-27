***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2021 15:20
iz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,2833 21,1913 22,9373 3.473.770 Evet
2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.750.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFTKHLE2115 ISIN kodlu BIST TLREF endeksinin değişimine dayalı finansman bonosunun birinci kupon ödemesi 27.07.2021 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, Tarım Kredi Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952008
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0585
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5701
|8,5742
|% 0,26
|
|Euro
|10,1456
|10,1644
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,8544
|11,9139
|% 0,60
|
|Frank
|9,3312
|9,3874
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,19
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,16
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|-0,30
|