***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









iz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,2833 21,1913 22,9373 3.473.770 Evet2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.750.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFTKHLE2115 ISIN kodlu BIST TLREF endeksinin değişimine dayalı finansman bonosunun birinci kupon ödemesi 27.07.2021 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, Tarım Kredi Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952008BIST