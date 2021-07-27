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***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2021 15:20



***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTKHLE2115 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon faiz oranının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 303.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.750.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTKHLE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.750.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,2833 21,1913 22,9373 3.473.770 Evet
2 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.10.2021 18.10.2021 19.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.750.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFTKHLE2115 ISIN kodlu BIST TLREF endeksinin değişimine dayalı finansman bonosunun birinci kupon ödemesi 27.07.2021 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, Tarım Kredi Holding A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952008


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KATMR 3,19 50.684.444 % 10,00  
EDATA 12,44 24.924.751 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.957.111 % 9,96  
TUREX 10,83 43.445.433 % 9,95  
KARYE 10,75 93.550.478 % 9,92  
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Sterlin 11,8421 11,9015 % -0,02  
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Altın Gr. 495 495 -0,37  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,86 24,91 0,19  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,03  
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