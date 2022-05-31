***TKM* *TNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.05.2022 16:24
***TKM******TNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TNK, TKM]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 31/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
TKM
TEB Portföy Para Piyasası Fonu
TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
TNK
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033578
BIST
17:452.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,54
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:4516,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:4517,5747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0910
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:45972,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,80
|Açılış
|: 972,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ALCAR
|314,60
|46.550.958
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.623.936
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.889
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.038.009
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|304.277.479
|% -9,72
|
|BURCE
|24,92
|11.890.826
|% -8,98
|
|KZBGY
|70,50
|38.333.395
|% -8,97
|
|AVGYO
|3,07
|27.305.000
|% -8,36
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|THYAO
|49,06
|6.498.266.764
|% -0,93
|
|TUPRS
|271,30
|2.729.664.259
|% 4,75
|
|SISE
|20,94
|2.239.457.405
|% 1,39
|
|SASA
|36,66
|1.971.107.537
|% 7,26
|
|SAHOL
|21,22
|1.831.410.265
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,82
|1.354.106.898
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,69
|1.423.867.560
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,99
|1.100.201.113
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|577.250.320
|% 5,69
|
|KARSN
|7,08
|1.626.948.925
|% -2,61
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3808
|16,3891
|% 0,05
|
|Euro
|17,5502
|17,5728
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5921
|20,6954
|% -0,35
|
|Frank
|17,0483
|17,1510
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3569
|4,3787
|% 0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,99
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,87
|