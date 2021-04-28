***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2021 09:21
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/05/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931547
BIST
11:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:288,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:289,9071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0260
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:28466,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,82
|Açılış
|: 466,26
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.572.559
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.440.381
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.963.296
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.448.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|889.572
|% -9,78
|
|PENGD
|3,57
|33.034.657
|% -8,93
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|EREGL
|19,49
|285.798.811
|% 0,21
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|THYAO
|11,91
|248.907.809
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|92.477.755
|% 0,00
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.650.856
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1987
|% -0,08
|
|Euro
|9,9002
|9,9071
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3425
|11,3994
|% -0,38
|
|Frank
|8,9168
|8,9705
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1799
|2,1908
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,09
|