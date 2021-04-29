***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.04.2021 09:08
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/05/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932167
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1810
18:059,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9254
18:05469,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
468,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|17,35
|1.277.375.509
|% 0,00
|
|BIOEN
|17,35
|1.277.375.509
|% 0,00
|
|BIOEN
|17,35
|1.277.375.509
|% 0,00
|
|BIOEN
|17,35
|1.277.375.509
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1933
|8,1994
|% 0,13
|
|Euro
|9,9478
|9,9599
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,3922
|11,4493
|% 0,06
|
|Frank
|8,9606
|9,0146
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1768
|2,1877
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,35
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|67,08
|67,08
|0,30
|