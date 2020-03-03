***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
03.03.2020 13:51
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 40 04/03/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823893
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0599
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0925
18:056,8362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8063
18:05317,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,23
|Açılış
|: 317,23
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.531.387
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,11
|98.465.184
|% 16,57
|
|DAGHL
|3,39
|1.435.049
|% 14,92
|
|ATLAS
|1,70
|9.131.857
|% 14,86
|
|SONME
|6,11
|5.596.985
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|140.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,72
|13.104.017
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,39
|9.901.642
|% -5,16
|
|ASELS
|30,36
|1.538.215.929
|% 7,51
|
|THYAO
|12,09
|1.145.041.904
|% 2,46
|
|GARAN
|10,00
|632.952.275
|% 4,49
|
|ODAS
|2,18
|416.184.562
|% 6,34
|
|HALKB
|6,45
|407.650.371
|% 6,09
|
|ODAS
|2,18
|416.184.562
|% 6,34
|
|KARSN
|1,91
|369.228.428
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|249.710.823
|% 7,03
|
|YKBNK
|2,54
|375.203.575
|% 6,28
|
|IHYAY
|1,15
|170.206.259
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8356
|7,8749
|% -0,06
|
|Frank
|6,3991
|6,4377
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6311
|1,6393
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|20,13
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,74
|52,74
|0,84
|
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