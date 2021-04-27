***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı









***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçeRüçhan Hakkı Referans FiyatıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPay AdıTEKNOSA IC VE DIS TICARETReferans Fiyat3,36Referans Alınacak Tarih28/04/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931408BIST