***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:18
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821098
BIST
15:05114.124
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -2.705,75
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:056,1575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0656
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1575
En Düşük
6,0929
15:056,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:05332,21
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 10,19
|Açılış
|: 332,21
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.824.742
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,26
|12.089.674
|% 12,44
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|IPEKE
|10,70
|725.494.700
|% 9,74
|
|FENER
|14,42
|161.385.799
|% -10,43
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,67
|1.424.147.336
|% -5,85
|
|IPEKE
|10,70
|725.494.700
|% 9,74
|
|KOZAA
|13,01
|483.792.481
|% 3,75
|
|ASELS
|28,44
|449.792.222
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,73
|295.240.567
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|177.438.253
|% 0,79
|
|ODAS
|2,13
|262.936.484
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,22
|150.869.050
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,73
|295.240.567
|% -3,19
|
|THYAO
|13,67
|1.424.147.336
|% -5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9138
|7,9535
|% 0,53
|
|Frank
|6,2503
|6,2879
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6353
|1,6435
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|35,88
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.197
|2.252
|69,56
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,65
|
|Çeyrek
|533
|545
|16,82
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-2,38
|
Seans Raporu
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