***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:37
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827383
BIST
11:3596.998
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -3.968,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.853
11:356,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,2360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2435
En Düşük
6,2064
11:357,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:35329,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,81
|Açılış
|: 329,47
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.397.202
|% 20,00
|
|ECILC
|4,75
|193.754.197
|% 19,05
|
|SELEC
|8,61
|75.738.878
|% 16,67
|
|DEVA
|11,54
|104.535.251
|% 16,10
|
|VKING
|3,91
|7.141.223
|% 15,00
|
|ALCTL
|13,00
|8.401.705
|% -19,80
|
|RYGYO
|4,30
|11.185.773
|% -19,32
|
|HUBVC
|16,17
|23.647.650
|% -19,15
|
|RYSAS
|4,61
|20.346.529
|% -18,98
|
|SMART
|5,15
|5.707.733
|% -18,64
|
|THYAO
|8,93
|254.333.405
|% -7,08
|
|ASELS
|24,66
|236.407.918
|% -5,73
|
|ECILC
|4,75
|193.754.197
|% 19,05
|
|MGROS
|23,74
|126.968.067
|% 3,31
|
|GARAN
|9,00
|116.536.707
|% -6,05
|
|IHLGM
|0,99
|76.689.492
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|82.819.439
|% -14,29
|
|ADESE
|1,29
|60.266.621
|% -2,27
|
|CEMAS
|0,79
|35.245.675
|% -14,13
|
|KARSN
|1,38
|60.734.795
|% -10,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9510
|7,9909
|% 0,15
|
|Frank
|6,6283
|6,6682
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,46
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|34,24
|34,24
|-1,55
|