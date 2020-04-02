***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:55
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834120
BIST
10:5989.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 333,60
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:596,6882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:597,3385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:59343,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 343,08
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|2.462.233
|% 9,72
|
|TDGYO
|2,51
|609.114
|% 9,61
|
|AVTUR
|1,37
|3.970.369
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.877.794
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|MTRYO
|2,85
|4.572.894
|% -8,95
|
|PETKM
|3,54
|579.429.098
|% 6,31
|
|SASA
|7,45
|141.981.123
|% -5,70
|
|GARAN
|7,86
|139.131.129
|% 0,26
|
|ASELS
|23,06
|111.791.365
|% 0,79
|
|TUPRS
|79,05
|107.208.282
|% 1,67
|
|PETKM
|3,54
|579.429.098
|% 6,31
|
|ODAS
|1,40
|54.084.978
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|40.094.335
|% -4,67
|
|GSRAY
|2,57
|96.014.605
|% 5,33
|
|KRDMD
|1,97
|62.605.628
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2867
|8,3283
|% 0,26
|
|Frank
|6,9003
|6,9418
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7744
|1,7833
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|1,51
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,16
|14,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,11
|27,11
|2,37
|