***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:02
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890683
BIST
10:301.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:307,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:309,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3761
En Düşük
9,3064
10:30450,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,27
|Açılış
|: 450,29
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,36
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:30
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|32.198.519
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.629.296
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|EUKYO
|3,99
|2.758.470
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,59
|2.506.388
|% -6,64
|
|FRIGO
|22,76
|460.296
|% -6,34
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|SISE
|6,85
|123.946.477
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,47
|56.792.480
|% 1,38
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8319
|% 0,08
|
|Euro
|9,3716
|9,3761
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,4471
|10,4995
|% 0,45
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% 0,03
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,21
|
|Altın Gr.
|450
|450
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,54
|47,54
|-0,34
|