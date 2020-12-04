***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:45
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891350
BIST
12:031.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:037,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:039,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:03461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:03
|RYGYO
|6,71
|29.076.718
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.672.830
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.507.192
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|6.798.591
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.271.304
|% -7,48
|
|KLMSN
|19,11
|9.448.282
|% -5,11
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|GARAN
|9,17
|499.453.558
|% -0,33
|
|SELEC
|17,41
|407.812.983
|% 4,44
|
|TKNSA
|15,49
|406.747.121
|% -3,97
|
|SISE
|6,99
|393.771.059
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|159.586.053
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,18
|248.494.317
|% 0,46
|
|PETKM
|4,32
|381.117.035
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,32
|107.927.690
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7955
|7,7980
|% 0,34
|
|Euro
|9,4880
|9,4936
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4408
|10,4932
|% 0,16
|
|Frank
|8,7197
|8,7722
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% 0,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|1,10
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
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12:15KAREL
Yüzde 5.06 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 973 adet işlem
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12:14ARMDA
Yüzde 6.64 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 323 adet işlem
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12:13XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
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12:13SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 361 adet işlem
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12:12INVEO
Yüzde 6.06 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 913 adet işlem