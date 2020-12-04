***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 11:40
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891371
BIST
11:401.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:407,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:409,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:40462,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 462,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RYGYO
|6,71
|28.439.315
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.182.280
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.316.668
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.072.956
|% -7,48
|
|KENT
|449,00
|4.565.633
|% -6,26
|
|TSKB
|1,99
|820.022.164
|% -3,40
|
|GARAN
|9,16
|462.195.172
|% -0,43
|
|SISE
|6,98
|332.175.443
|% -0,14
|
|TKNSA
|16,41
|326.957.508
|% 1,74
|
|SELEC
|17,97
|297.267.420
|% 7,80
|
|TSKB
|1,99
|820.022.164
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|152.845.064
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|231.279.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|96.843.228
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,64
|186.519.655
|% -0,38
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7905
|7,7967
|% 0,32
|
|Euro
|9,4730
|9,4800
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4700
|10,5225
|% 0,44
|
|Frank
|8,7229
|8,7754
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0733
|2,0837
|% 0,35
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|