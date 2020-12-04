***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 12:14
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891380
BIST
12:091.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:097,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:099,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0369
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:09461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,42
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:09
|RYGYO
|6,71
|29.146.952
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.748.359
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.723.071
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,95
|7.413.460
|% 9,61
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.301.941
|% -7,48
|
|KLMSN
|19,09
|10.013.934
|% -5,21
|
|TSKB
|1,98
|918.619.011
|% -3,88
|
|GARAN
|9,16
|503.771.648
|% -0,43
|
|SELEC
|17,16
|457.560.397
|% 2,94
|
|TKNSA
|15,83
|441.830.172
|% -1,86
|
|SISE
|6,99
|405.355.319
|% 0,00
|
|TURSG
|6,09
|58.836.321
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,10
|21.082.923
|% 0,12
|
|BAYRK
|9,65
|23.562.600
|% 2,12
|
|ESEN
|18,49
|33.642.060
|% -0,86
|
|INVEO
|36,10
|59.697.513
|% 3,20
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7959
|7,7991
|% 0,35
|
|Euro
|9,4877
|9,4921
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4449
|10,4973
|% 0,20
|
|Frank
|8,7177
|8,7702
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0724
|2,0828
|% 0,31
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,86
|49,86
|1,15
|
Seans Raporu
12:09
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12:19BEYAZ
Yüzde 9.41 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 071 adet işlem
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12:18XU030
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Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 7, 929.00 milyon TL de
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12:18DYOBY
Yüzde 8.19 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 367, 102 adet işlem
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12:15KAREL
Yüzde 5.06 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 973 adet işlem