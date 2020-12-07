***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:03
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891611
BIST
14:241.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:247,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:249,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:24461,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 461,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:22
|KRVGD
|10,89
|323.226
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|569.470.002
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.563.440
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|DYOBY
|12,30
|100.024.178
|% -6,46
|
|KENT
|438,00
|7.014.146
|% -5,97
|
|PETKM
|5,00
|2.841.090.760
|% 7,76
|
|GARAN
|8,98
|873.214.801
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,45
|824.074.897
|% 1,98
|
|DOHOL
|2,82
|802.223.414
|% -1,40
|
|SASA
|19,97
|722.617.832
|% 6,73
|
|PETKM
|5,00
|2.841.090.760
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,82
|802.223.414
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|518.711.860
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,06
|513.752.317
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,85
|372.817.932
|% -2,06
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8414
|7,8454
|% 0,41
|
|Euro
|9,4973
|9,5053
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3731
|10,4251
|% -0,90
|
|Frank
|8,7683
|8,8211
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0860
|2,0965
|% 0,45
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,25
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-9,13
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-4,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,81
|48,81
|-0,44
|
Seans Raporu
14:22
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14:32RYGYO
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14:31QNBFB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 917 adet işlem
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14:30KARTN
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2, 723.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 641 adet işlem
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14:29XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 15, 901.00 milyon TL de
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14:29KONYA
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 1, 095.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025 adet işlem