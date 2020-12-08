***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 16:13
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892113
BIST
16:161.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:167,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:169,5076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:16469,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,72
|Açılış
|: 469,83
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SELEC
|18,16
|276.312.398
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.484
|% 9,96
|
|GOLTS
|35,22
|114.182.761
|% 9,93
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.967.989
|% -10,00
|
|PKENT
|910,00
|912.395
|% -8,73
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,56
|2.812.910
|% -6,24
|
|IZMDC
|17,05
|27.856.096
|% -5,91
|
|PETKM
|4,98
|3.882.951.004
|% -2,35
|
|SISE
|7,13
|2.474.816.202
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,33
|1.785.713.265
|% 4,72
|
|SASA
|21,44
|1.504.429.110
|% 4,18
|
|DOHOL
|2,97
|1.292.532.884
|% 1,37
|
|PETKM
|4,98
|3.882.951.004
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,97
|1.292.532.884
|% 1,37
|
|SISE
|7,13
|2.474.816.202
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,33
|1.785.713.265
|% 4,72
|
|TSKB
|1,84
|590.204.492
|% 1,66
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8318
|7,8361
|% 0,34
|
|Euro
|9,4992
|9,5076
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% -0,41
|
|Frank
|8,7629
|8,8157
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,24
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,61
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|32,28
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,61
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,57
|48,57
|-0,22
|
Seans Raporu
16:16
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16:27SEYKM
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16:25XU050
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16:25
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