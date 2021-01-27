***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:14
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904850
BIST
16:551.491
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -45,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:557,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:558,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:55438,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,30
|Açılış
|: 438,41
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MAALT
|279,60
|66.265.377
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|221.539.562
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|21.571.541
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.952.725
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.828.399
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.754.905.622
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,44
|1.560.607.650
|% -3,94
|
|GARAN
|9,23
|1.419.363.681
|% -3,05
|
|KRDMD
|6,74
|1.135.783.453
|% -2,32
|
|KOZAL
|115,40
|1.014.444.421
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,44
|1.560.607.650
|% -3,94
|
|ODAS
|3,99
|1.754.905.622
|% 1,01
|
|TSKB
|1,85
|725.812.972
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|449.684.535
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|355.040.153
|% -6,58
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3969
|7,4016
|% 0,79
|
|Euro
|8,9548
|8,9595
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1020
|10,1527
|% 0,43
|
|Frank
|8,2930
|8,3429
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9671
|1,9769
|% 0,77
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-9,19
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,11
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 8 kaybederek (% -2.49 ) 1, 596
-
17:11AKENR
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 036, 482 adet işlem
-
17:10TMSN
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 409, 104 adet işlem
-
17:08ECILC
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 428, 155 adet işlem
-
17:07ASUZU
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 931 adet işlem