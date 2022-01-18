***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:25
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994971
BIST
17:321.983
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -102,78
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.983
17:3213,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1854
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:3215,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1517
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32793,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,47
|Açılış
|: 793,59
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IZTAR
|23,10
|57.285.606
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|471,00
|82.305.205
|% 9,59
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|PRKAB
|50,40
|206.199.003
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.662.972
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.328.975
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|GARAN
|11,73
|3.672.329.689
|% -2,17
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|3,92
|2.692.407.695
|% -2,73
|
|AKBNK
|7,56
|1.996.031.310
|% -2,45
|
|YKBNK
|3,92
|2.692.407.695
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,40
|759.226.366
|% -4,38
|
|GARAN
|11,73
|3.672.329.689
|% -2,17
|
|AKBNK
|7,56
|1.996.031.310
|% -2,45
|
|HALKB
|5,28
|1.211.742.402
|% -3,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5975
|13,6091
|% 1,28
|
|Euro
|15,4624
|15,4713
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,4063
|18,4986
|% 0,70
|
|Frank
|14,7748
|14,8638
|% 0,94
|
|Riyal
|3,6118
|3,6299
|% 1,17
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,23
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,74
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 34 altında . İşlem hacmi 34, 759.00 milyon TL de
-
17:42PRKAB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 873 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, PGSUS
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 65 kaybederek (% -3.83 ) 1, 801