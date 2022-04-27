***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 11:45
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024174
BIST
13:372.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,65
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:3714,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:3715,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0134
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:37903,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,93
|Açılış
|: 903,43
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:37
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.142.945
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.691.829
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,30
|56.517.743
|% -6,77
|
|ALBRK
|1,35
|31.800.291
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|GENTS
|4,08
|10.325.126
|% -4,90
|
|THYAO
|38,72
|2.093.582.987
|% -0,97
|
|KRDMD
|14,84
|1.323.469.908
|% 1,30
|
|EREGL
|33,52
|1.202.768.179
|% 1,33
|
|SISE
|17,53
|1.050.045.225
|% -0,45
|
|ASELS
|25,06
|979.882.066
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,60
|667.385.452
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,89
|963.341.657
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.595.751
|% 0,42
|
|TSKB
|1,85
|176.949.153
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,84
|1.323.469.908
|% 1,30
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8249
|% 0,18
|
|Euro
|15,7262
|15,7332
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,6108
|18,7042
|% 0,33
|
|Frank
|15,3202
|15,4125
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 0,19
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,82
|