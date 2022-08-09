***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:55
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053380
BIST
12:562.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,58
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5617,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5618,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:561.034,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.034,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:54
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.585.200
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.751.742
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.711.598
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.787.744
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|9.086.018
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.851.209
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.766.057
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,94
|9.708.403
|% -6,85
|
|THYAO
|58,40
|2.673.718.712
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,95
|1.591.007.152
|% -6,45
|
|TUPRS
|280,80
|1.037.273.077
|% 2,67
|
|SASA
|51,20
|961.567.172
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,47
|901.276.574
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,95
|1.591.007.152
|% -6,45
|
|EKGYO
|3,47
|901.276.574
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,22
|874.947.375
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|289.190.246
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|175.229.343
|% 3,23
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7841
|17,9682
|% 0,10
|
|Euro
|18,3150
|18,3952
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,7149
|21,8238
|% 0,58
|
|Frank
|18,7923
|18,9055
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,22
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.922
|6.976
|-11,00
|
|Yarım
|3.373
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|-0,62
|