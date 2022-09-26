***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 17:45
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065321
BIST
17:563.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -25,94
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5618,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5617,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:56975,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|17.114.667
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.343.740
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|185.069.289
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.457.352
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.144.970
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.153.056
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.598.654
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|3.281.264.103
|% -2,40
|
|SASA
|66,20
|3.266.941.150
|% 6,95
|
|VESTL
|36,54
|2.831.204.168
|% 2,18
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|EKGYO
|3,94
|1.221.180.353
|% -0,76
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|ZOREN
|4,29
|1.176.479.548
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|537.673.340
|% -9,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4471
|18,4554
|% 0,22
|
|Euro
|17,8114
|17,8437
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8472
|19,9468
|% -0,40
|
|Frank
|18,5443
|18,6560
|% -0,71
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,40
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.233
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de