***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:08
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093751
BIST
10:565.399
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -124,91
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5618,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 78,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 77,8400
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5619,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:5614,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,08
|Açılış
|: 14,26
|
|Önceki Kapanış
|: 14,34
|
14,43
En Düşük
14,24
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EYGYO
|25,18
|135.568.163
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.670,40
|102.373.504
|% 8,40
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,77
|23.974.148
|% 7,70
|
|ULUSE
|202,50
|22.158.616
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|4.081.619
|% -9,87
|
|ATLAS
|3,25
|3.567.775
|% -9,72
|
|ALCTL
|86,60
|26.281.430
|% -9,60
|
|EREGL
|43,18
|3.949.456.178
|% 0,61
|
|THYAO
|144,60
|3.322.159.951
|% 0,07
|
|ASELS
|64,05
|1.816.653.778
|% -1,69
|
|KRDMD
|19,17
|1.696.022.729
|% -3,13
|
|EKGYO
|9,31
|1.457.362.067
|% -1,17
|
|EKGYO
|9,31
|1.457.362.067
|% -1,17
|
|EREGL
|43,18
|3.949.456.178
|% 0,61
|
|KRDMD
|19,17
|1.696.022.729
|% -3,13
|
|YKBNK
|11,57
|642.211.161
|% -0,60
|
|PETKM
|19,47
|940.846.984
|% -2,65
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7528
|18,7556
|% 0,07
|
|Euro
|19,9286
|19,9466
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4419
|22,5544
|% -0,41
|
|Frank
|20,0829
|20,2039
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9735
|4,9984
|% 0,08
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.558
|7.625
|-1,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|