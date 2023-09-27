***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 12:41
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197594
BIST
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13:098.206
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -36,15
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:0927,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0605
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:0928,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0598
|Açılış
|: 28,8305
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:091.663,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.663,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:07
|YEOTK
|286,00
|1.091.251.619
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|134.380.639
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.324.887
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|709.534.153
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|20.674.944
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|856.266.546
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|MERCN
|46,66
|80.435.383
|% -6,04
|
|THYAO
|231,40
|5.775.380.175
|% 1,71
|
|TUPRS
|163,50
|4.827.504.748
|% -3,65
|
|SASA
|48,56
|2.487.989.440
|% -3,75
|
|KONTR
|326,10
|2.199.904.117
|% 1,75
|
|GESAN
|107,70
|2.057.613.644
|% 4,46
|
|ZOREN
|5,29
|1.146.252.735
|% -2,22
|
|KATMR
|2,47
|407.946.155
|% 7,39
|
|SKBNK
|6,53
|1.083.808.381
|% 0,46
|
|EKGYO
|8,10
|1.331.630.413
|% 1,00
|
|ADESE
|2,44
|380.893.182
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2970
|27,3041
|% 0,22
|
|Euro
|28,8485
|28,8624
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,0685
|33,2344
|% 0,26
|
|Frank
|29,6708
|29,8496
|% 0,24
|
|Riyal
|7,2562
|7,2926
|% 0,31
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|0,20
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.062
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.548
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,62
|