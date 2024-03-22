***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 13:45
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261413
BIST
'
14:449.204
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 63,57
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4432,0003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0249
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4434,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,2245
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:442.228,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,81
|Açılış
|: 2.228,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MEKAG
|66,55
|103.385.386
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.286.290
|% 9,98
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|PEKGY
|15,73
|279.859.656
|% -9,70
|
|BEGYO
|4,31
|288.954.358
|% -9,26
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,65
|21.426.920
|% -8,60
|
|THYAO
|291,25
|8.511.599.312
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|VESTL
|87,95
|3.553.240.249
|% 2,51
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,10
|2.373.064.957
|% 2,35
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|561.155.006
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,36
|1.679.699.432
|% 1,33
|
|PETKM
|23,60
|1.751.284.511
|% 2,97
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9932
|32,0003
|% -0,08
|
|Euro
|34,6361
|34,6515
|% -0,64
|
|Sterlin
|40,8253
|41,0299
|% -1,21
|
|Frank
|36,0281
|36,2087
|% -0,95
|
|Riyal
|8,6522
|8,6955
|% -0,62
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|905,55
|906,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,08
|1.015,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,40
|2.165,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59ERSU
Yüzde 8.29 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 734, 004 adet işlem
-
14:58KENT
Yüzde 9.97 oranında artışla 1, 257.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 903 adet işlem
-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919