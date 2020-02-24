***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2020 09:10
***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821078
BIST
13:16114.239
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -2.590,76
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:166,1469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0550
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:166,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,6520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:16332,31
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 10,29
|Açılış
|: 332,46
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.414.064
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|3.742.231
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|FENER
|14,61
|145.377.301
|% -9,25
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|AYCES
|11,01
|400.822
|% -6,69
|
|THYAO
|13,76
|1.056.595.431
|% -5,23
|
|IPEKE
|10,51
|576.084.705
|% 7,79
|
|KOZAA
|13,02
|399.317.261
|% 3,83
|
|ASELS
|28,46
|376.257.774
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,73
|254.264.465
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|152.212.702
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|213.196.673
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,73
|254.264.465
|% -3,19
|
|THYAO
|13,76
|1.056.595.431
|% -5,23
|
|ADESE
|1,54
|100.318.735
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9073
|7,9470
|% 0,44
|
|Frank
|6,2446
|6,2822
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6334
|1,6416
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|35,70
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,56
|
|Cumhuriyet
|2.213
|2.246
|80,00
|
|Tam
|2.195
|2.249
|67,20
|
|Yarım
|1.061
|1.088
|32,51
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,25
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|-2,11
|