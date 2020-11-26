***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) tarafından 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Bunun üzerine, Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam %60,28'ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir. (*) Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan Teknosa paylarının Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 25.11.2020 tarihi itibarıyla Kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Teknosa'nın azami 11.310.508,61 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. (*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için Şirketimizin söz konusu 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanması, pay satış bilgi formu onayı için Kurul başvurusu yapıldığına dair işbu açıklama tarihine dek ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890059BIST