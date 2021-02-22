***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTopluluk Şirketlerimizden Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa)'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında Teknosa'nın 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına Yönetim Kurulunca karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Teknosa'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, bugünkü toplantısında -Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen ve nakden kullanılmasına, - Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek Şirketimizce satın alınmasına, karar vermiştir. Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında, Şirketimize ait Teknosa sermayesinin %50,01'ini temsil eden paylara ait yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tamamen ve nakden ödenerek Şirketimizce kullanılacaktır. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu paylar da Şirketimizce satın alınacaktır. Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimizce Teknosa'ya asgari 136,5 milyon Türk Lirası nakit fon girişi sağlanmış ve Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payının en az %50,01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911488BIST