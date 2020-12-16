Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.12.2020 18:35



***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

04.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 16.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 11,90 TL – 12,36 TL fiyat aralığından toplam 325.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı 16.12.2020 tarihi itibarıyla %59,74 olmuştur.
16.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.710.508,61 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/12/2020 325.000 325.000 66.035.509,61 65.710.509,61 % 60,03 % 60,03 % 59,74 % 59,74%




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893540


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,21% |  -2,95
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 3.298.615 % 10,00  
BRYAT 380,80 64.495.946 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.681.409 % 9,99  
IDGYO 7,60 11.173.874 % 9,99  
AVOD 8,07 126.225.864 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8046 7,8103 % -0,33  
Euro 9,5000 9,5091 % -0,25  
Sterlin 10,5095 10,5622 % 0,03  
Frank 8,7778 8,8307 % -0,43  
Riyal 2,0748 2,0852 % -0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,15  
Altın Gr. 465 466 -1,78  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 0,44  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,09  
B. Petrol 50,90 50,90 0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru