***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2020 19:23
***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 24.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 12,00 TL fiyatla toplam 2.566 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı %59,31 olmuştur. 24.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.245.068,61 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2020 2.566 2.566 65.247.635,61 65.245.069,61 % 59,32 % 59,32 % 59,31 % 59,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894825
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0733
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0900
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
18:05457,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,94
|Açılış
|: 457,10
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5634
|7,5672
|% -0,96
|
|Euro
|9,2300
|9,2402
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,2148
|10,2660
|% -0,74
|
|Frank
|8,4559
|8,5069
|% -1,34
|
|Riyal
|2,0102
|2,0203
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|7,18
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
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17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem