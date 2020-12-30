***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 18:31
***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 30.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 10,76 TL – 11,62 TL fiyat aralığından toplam 8.840.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. (*) Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı %50,00 olmuştur. Böylelikle, pay satış bilgi formuna konu edilen Teknosa paylarının tamamının satışı 30.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. (*) 7.740.000 adet pay beheri 11,25 TL fiyatla 7 ayrı özel işlem bildirimi yoluyla üçüncü kişilere satılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/12/2020 8.840.000 8.840.000 63.840.001,61 55.000.001,61 % 58,04 % 58,04 % 50 % 50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895754
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05447,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3548
|7,3636
|% -0,43
|
|Euro
|9,0161
|9,0312
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9943
|10,0444
|% 0,44
|
|Frank
|8,3158
|8,3659
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,80
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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17:56XU050
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