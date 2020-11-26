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***TKNSA* *SAHOL*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2020 08:29



***TKNSA******SAHOL*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından itibaren negatif özkaynağı bulunan Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30.09.2020 tarihli en yakın ara dönem finansal tabloları itibarıyla Şirketimiz kuruluşundan itibaren en yüksek çeyreklik finansal performansını elde etmiş olup, son yıllardaki stratejik atılımları doğrultusunda başarılı performansını artırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla
1.Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,
2.Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,
3.Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,
karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için Şirketimizin söz konusu 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanması, Sabancı Holding tarafından pay satış bilgi formu onayı için Kurul başvurusu yapıldığının kamuya duyurulmasıyla eşzamanlı olarak ilan edilmek üzere ertelenmiştir.
Anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına yönelik çalışmalara Şirketimiz nezdinde başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890058


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