***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 16:27
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021-10309
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928094
BIST
16:301.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,60
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:308,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:309,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:30452,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,94
|Açılış
|: 452,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:28
|DITAS
|14,66
|3.244.595
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.503.561
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.931.707
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.651.914
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|145.996.447
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.106.241
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.926.570
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.590.139
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.008.497
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.173.561.145
|% 2,84
|
|EREGL
|17,26
|1.114.649.884
|% 0,99
|
|SASA
|46,54
|674.931.707
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|557.387.548
|% -0,54
|
|SISE
|7,31
|519.902.685
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,13
|431.832.980
|% 2,40
|
|GARAN
|6,89
|1.173.561.145
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,86
|288.404.263
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,20
|434.890.857
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,66
|85.137.920
|% 3,13
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1039
|8,1060
|% 0,00
|
|Euro
|9,7023
|9,7101
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1198
|11,1756
|% 0,06
|
|Frank
|8,7436
|8,7963
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1526
|2,1634
|% -0,12
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,21
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|-41,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,22
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,39
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,69
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,99
|64,99
|1,32
|