***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.03.2022Tescil Tarihi07.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022-10555AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 22 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 8 Nisan 2022 tarihinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018623BIST