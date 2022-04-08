***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 18:43
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2022
Tescil Tarihi
07.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022-10555
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 22 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 8 Nisan 2022 tarihinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018623
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05921,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,80
|Açılış
|: 921,72
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7537
|14,7598
|% 0,15
|
|Euro
|16,0460
|16,0599
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% -0,13
|
|Frank
|15,7555
|15,8504
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9236
|3,9433
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,12
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
-
17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem