***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2021 12:41
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'ncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 02.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 12.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909589
BIST
15:241.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:246,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0699
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:248,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:24408,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,37
|Açılış
|: 408,60
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VAKFN
|12,32
|12.433.549
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,40
|2.139.954.674
|% 0,83
|
|SASA
|37,58
|1.465.263.008
|% 9,18
|
|THYAO
|12,27
|972.828.939
|% 2,25
|
|TCELL
|16,95
|633.174.236
|% 1,68
|
|GARAN
|9,97
|592.199.247
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,73
|330.329.621
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.188.116
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|249.494.684
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|138.482.232
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,27
|211.845.084
|% 2,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9663
|6,9688
|% -0,95
|
|Euro
|8,4541
|8,4601
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6607
|9,7091
|% -0,57
|
|Frank
|7,7898
|7,8367
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8523
|1,8615
|% -0,95
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|2,06
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,89
|