***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 201.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 10'uncu maddesi tescil edilmiş olup,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Haziran 2021 tarihli ve 10353 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10 18/06/2021 21/06/2021 10353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943392BIST