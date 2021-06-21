***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2021 16:13
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 201.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 10'uncu maddesi tescil edilmiş olup,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Haziran 2021 tarihli ve 10353 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.
Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 18/06/2021 21/06/2021 10353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943392
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0855
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
18:05502,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,06
|Açılış
|: 502,73
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7676
|8,7708
|% 0,38
|
|Euro
|10,4493
|10,4533
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,1604
|12,2214
|% 1,09
|
|Frank
|9,5020
|9,5593
|% 0,76
|
|Riyal
|2,3300
|2,3416
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,96
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,38
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|1,04
|