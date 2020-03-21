***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
21.03.2020 22:48
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Mağaza Faaliyetlerine Geçici Süre ile Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Mağaza Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19(Koronavirüs) salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
21.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid-19(Koronavirüs) salgınının tehdit olmaktan çıkması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Ülkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için 22.03.2020 Pazar gecesi itibariyle Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz. İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak Teknosa.com ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831211
BIST