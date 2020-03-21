***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMağaza Faaliyetlerine Geçici Süre ile Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiMağaza FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19(Koronavirüs) salgınıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi21.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektirYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid-19(Koronavirüs) salgınının tehdit olmaktan çıkmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarÜlkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için 22.03.2020 Pazar gecesi itibariyle Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz. İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak Teknosa.com ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831211BIST