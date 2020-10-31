***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 -103.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -129.419 -129.419 -129.419 -129.419Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -129.419 -381.840 -232.497 0 -232.497Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 312 312 312 15.856 15.856 16.168 16.168Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 8.704 0 3 0 -401.055 15.856 -385.199 -235.685 0 -235.685Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.395 106.252Dönem Karı (Zararı)15.856 -129.419Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.856 -129.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler254.802 227.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 88.852 101.260Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.912 -1.509Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 209 -284Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 8.523 2.417Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 -1.820 -3.642Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.759 5.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.390 7.678Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.369 -2.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.510 155.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -5.639 -105Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 146.149 155.152Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-400 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -400 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.322 -32.084Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 2.847 -3İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.256 17.145Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.634 -8.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -12.220 152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.414 -8.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -121.908 -125.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.620 149.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.760 -3.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.380 152.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.334 830Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.622 303Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.956 527Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları132.402 115.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.173 -6.253Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-834 -3.049YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.721 -22.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41 5.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.401 -27.739Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.546 -19.876Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.855 -7.863Alınan Faiz5.639 105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.409 -87.294Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri280.000 112.500Kredilerden Nakit Girişleri6 280.000 112.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.468 -25.991Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -24.468 -25.991Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -73.975 -104.441Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-72.148 -69.362YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.083 -3.521Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.913 -1.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)226.996 -4.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.267 26.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 264.263 22.143Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 264.263 37.267Ticari Alacaklar7 86.787 66.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 12.897 677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 73.890 65.685Türev Araçlar23 400Stoklar8 973.513 860.128Peşin Ödenmiş Giderler9 26.688 5.817Diğer Dönen Varlıklar17 21.436 24.892ARA TOPLAM1.373.087 994.466TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.373.087 994.466DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar596 496Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 29.222 29.222Maddi Duran Varlıklar12 54.150 59.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 37.622 35.813Peşin Ödenmiş Giderler9 18 27Ertelenmiş Vergi Varlığı66.507 70.917Diğer Duran Varlıklar11 236.429 321.898TOPLAM DURAN VARLIKLAR424.544 518.110TOPLAM VARLIKLAR1.797.631 1.512.576KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 392.563 105.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 93.430 84.720İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.324 980Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.324 980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.106 83.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar92.106 83.740Ticari Borçlar7 1.241.260 1.232.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 3.715 5.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.237.545 1.227.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 32.285 17.931Diğer Borçlar3.089 2.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.089 2.349Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 22.268 14.928Kısa Vadeli Karşılıklar26.494 20.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.460 10.169Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.034 10.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 20.224 2.783ARA TOPLAM1.831.613 1.481.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.831.613 1.481.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 188.806 272.918İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 2.720 3.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.720 3.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar186.086 269.621Kiralama İşlemlerinden Borçlar186.086 269.621Uzun Vadeli Karşılıklar12.897 9.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 12.897 9.971TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.703 282.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.033.316 1.764.429ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-235.685 -251.853Ödenmiş Sermaye110.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları6.628 6.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.867 23.867Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.867 23.867Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.149 28.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.282 -4.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)312 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)312 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-401.055 -252.421Net Dönem Karı veya Zararı15.856 -148.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-235.685 -251.853TOPLAM KAYNAKLAR1.797.631 1.512.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.674.296 2.879.903 1.670.778 1.037.142Satışların Maliyeti18 -3.082.489 -2.375.718 -1.376.136 -852.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)591.807 504.185 294.642 184.359BRÜT KAR (ZARAR)591.807 504.185 294.642 184.359Genel Yönetim Giderleri19 -49.910 -44.673 -19.190 -13.730Pazarlama Giderleri19 -359.211 -357.951 -134.144 -122.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 50.611 26.821 12.721 8.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -69.553 -135.125 -28.541 -39.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)163.744 -6.743 125.488 16.823Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 5.680 113 3.623 -274Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.888 -5 -1.313 1TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-209 284 0 374FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.327 -6.351 127.798 16.924Finansman Gelirleri22 5.245 685 3.983 3Finansman Giderleri22 -151.394 -155.837 -53.737 -60.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.178 -161.503 78.044 -43.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.322 32.084 -15.458 8.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.322 32.084 -15.458 8.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.856 -129.419 62.586 -35.226DÖNEM KARI (ZARARI)15.856 -129.419 62.586 -35.226Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.856 -129.419 62.586 -35.226Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar312 0 374 863Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)400 0 479 1.107Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)400 0 479 1.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-88 0 -105 -244DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)312 0 374 863TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.168 -129.419 62.960 -34.363Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.168 -129.419 62.960 -34.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885256BIST