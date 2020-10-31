***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2020 00:04
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -129.419 -129.419 -129.419 -129.419
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -129.419 -381.840 -232.497 0 -232.497
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 312 312 312 15.856 15.856 16.168 16.168
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 8.704 0 3 0 -401.055 15.856 -385.199 -235.685 0 -235.685
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.395 106.252
Dönem Karı (Zararı)
15.856 -129.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.856 -129.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.802 227.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 88.852 101.260
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.912 -1.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 209 -284
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.523 2.417
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -1.820 -3.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.759 5.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.390 7.678
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.369 -2.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.510 155.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.639 -105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 146.149 155.152
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-400 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -400 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.322 -32.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 2.847 -3
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.256 17.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.634 -8.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -12.220 152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.414 -8.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -121.908 -125.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.620 149.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.760 -3.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.380 152.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.334 830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.622 303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.956 527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.402 115.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.173 -6.253
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-834 -3.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.721 -22.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41 5.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.401 -27.739
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.546 -19.876
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.855 -7.863
Alınan Faiz
5.639 105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.409 -87.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.000 112.500
Kredilerden Nakit Girişleri
6 280.000 112.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.468 -25.991
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -24.468 -25.991
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -73.975 -104.441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.148 -69.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.083 -3.521
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.913 -1.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.996 -4.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.267 26.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 264.263 22.143
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 264.263 37.267
Ticari Alacaklar
7 86.787 66.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 12.897 677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 73.890 65.685
Türev Araçlar
23 400
Stoklar
8 973.513 860.128
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.688 5.817
Diğer Dönen Varlıklar
17 21.436 24.892
ARA TOPLAM
1.373.087 994.466
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.373.087 994.466
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
596 496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 29.222 29.222
Maddi Duran Varlıklar
12 54.150 59.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.622 35.813
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18 27
Ertelenmiş Vergi Varlığı
66.507 70.917
Diğer Duran Varlıklar
11 236.429 321.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
424.544 518.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.797.631 1.512.576
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 392.563 105.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 93.430 84.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.324 980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.324 980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.106 83.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
92.106 83.740
Ticari Borçlar
7 1.241.260 1.232.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 3.715 5.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.237.545 1.227.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 32.285 17.931
Diğer Borçlar
3.089 2.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.089 2.349
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 22.268 14.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.494 20.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.460 10.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.034 10.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 20.224 2.783
ARA TOPLAM
1.831.613 1.481.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.831.613 1.481.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 188.806 272.918
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.720 3.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.720 3.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.086 269.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.086 269.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.897 9.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 12.897 9.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.703 282.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.316 1.764.429
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-235.685 -251.853
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.867 23.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.867 23.867
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.149 28.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.282 -4.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
312 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-401.055 -252.421
Net Dönem Karı veya Zararı
15.856 -148.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-235.685 -251.853
TOPLAM KAYNAKLAR
1.797.631 1.512.576
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.674.296 2.879.903 1.670.778 1.037.142
Satışların Maliyeti
18 -3.082.489 -2.375.718 -1.376.136 -852.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
591.807 504.185 294.642 184.359
BRÜT KAR (ZARAR)
591.807 504.185 294.642 184.359
Genel Yönetim Giderleri
19 -49.910 -44.673 -19.190 -13.730
Pazarlama Giderleri
19 -359.211 -357.951 -134.144 -122.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 50.611 26.821 12.721 8.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -69.553 -135.125 -28.541 -39.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.744 -6.743 125.488 16.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.680 113 3.623 -274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.888 -5 -1.313 1
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-209 284 0 374
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.327 -6.351 127.798 16.924
Finansman Gelirleri
22 5.245 685 3.983 3
Finansman Giderleri
22 -151.394 -155.837 -53.737 -60.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.178 -161.503 78.044 -43.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.322 32.084 -15.458 8.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.322 32.084 -15.458 8.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.856 -129.419 62.586 -35.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.856 -129.419 62.586 -35.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.856 -129.419 62.586 -35.226
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
312 0 374 863
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
400 0 479 1.107
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
400 0 479 1.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-88 0 -105 -244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
312 0 374 863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.168 -129.419 62.960 -34.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.168 -129.419 62.960 -34.363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885256
BIST