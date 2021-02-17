***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.811 -64.609 -252.420 -103.077 -103.077Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)940 -1.081 -141 -141 0 0 -148.634 -148.634 -148.775 -148.775Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 85.296 85.296 86.306 86.306Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI364.232 228.230Dönem Karı (Zararı)85.296 -148.634Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.296 -148.634Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler354.504 329.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 118.814 133.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.644 -6.274Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 273 -2.562Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 680 73Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13,14 -5.597 -3.785Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.737 8.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.377 11.913Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler360 -3.645Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler195.832 214.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -12.024 -124Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 207.856 214.788Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 25.912 -29.253Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 2.853 8.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.330 59.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.208 -464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -14.206 1.087İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.002 -1.551Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -197.080 -367.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.724 455.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,7 1.103 737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 152.621 454.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.234 -28.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35.775 -25.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.541 -2.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları367.470 239.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.334 -7.642Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-904 -3.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.378 -35.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri703 3.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.105 -38.753Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.268 -23.931Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.837 -14.822Alınan Faiz23 12.024 124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.226 -181.192Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri255.000 96.000Kredilerden Nakit Girişleri6 255.000 96.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.115 -32.606Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -32.115 -32.606Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -102.022 -141.264Ödenen Faiz-109.637 -103.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)350.080 11.592Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.854 -1.312NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.934 10.280DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.267 26.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 392.201 37.267Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 392.201 37.267Ticari Alacaklar7 103.297 66.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 14.883 677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 88.414 65.685Stoklar9 1.056.528 860.128Peşin Ödenmiş Giderler10 8.468 5.817Diğer Dönen Varlıklar18 4.947 24.892ARA TOPLAM1.565.441 994.466TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.565.441 994.466DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 571 496Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 29.610 29.222Maddi Duran Varlıklar13 60.462 59.737Kullanım Hakkı Varlıkları11 219.710 321.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 39.642 35.813Peşin Ödenmiş Giderler10 49 27Ertelenmiş Vergi Varlığı25 45.165 70.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR395.209 518.110TOPLAM VARLIKLAR1.960.650 1.512.576KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 370.058 105.521İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar370.058 105.521Banka Kredileri6 370.058 105.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.406 84.720İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.392 980Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.392 980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları97.014 83.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar97.014 83.740Ticari Borçlar1.386.364 1.232.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.578 5.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.379.786 1.227.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 14.058 17.931Diğer Borçlar2.913 2.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.913 2.349Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 23.713 14.928Kısa Vadeli Karşılıklar28.921 20.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.966 10.169Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.955 10.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 19.546 2.782ARA TOPLAM1.943.979 1.481.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.943.979 1.481.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar168.000 272.918İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 2.347 3.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.347 3.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.653 269.621Kiralama İşlemlerinden Borçlar165.653 269.621Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 14.217 9.971TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.217 282.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.126.196 1.764.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-165.546 -251.852Ödenmiş Sermaye19 110.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları19 6.628 6.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.877 23.867Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.877 23.867Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 31.121 28.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -6.244 -4.282Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-401.054 -252.420Net Dönem Karı veya Zararı85.296 -148.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-165.546 -251.852TOPLAM KAYNAKLAR1.960.650 1.512.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 5.606.519 4.136.971Satışların Maliyeti20 -4.675.836 -3.422.374TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)930.683 714.597BRÜT KAR (ZARAR)930.683 714.597Genel Yönetim Giderleri21 -66.910 -57.110Pazarlama Giderleri21 -512.128 -482.266Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 72.470 39.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -114.337 -172.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)309.778 41.579Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.457 1.724Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.898 -8.964TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-273 2.562FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)319.064 36.901Finansman Gelirleri24 6.881 761Finansman Giderleri24 -214.737 -215.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.208 -177.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.912 29.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -25.912 29.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.296 -148.634DÖNEM KARI (ZARARI)85.296 -148.634Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları85.296 -148.634Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] 26 0,78460000 -1,35250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse)] için)] 26 0,78460000 -1,35250000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.010 -141Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.302 1.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.452 -1.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler160 166Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi25 160 166Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.010 -141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.306 -148.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.306 -148.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910235BIST