***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2021 08:11
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 27.209 -3.201 24.008 24.008 0 0 0 8.704 3 -187.811 -64.609 -252.420 -103.077 -103.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
940 -1.081 -141 -141 0 0 -148.634 -148.634 -148.775 -148.775
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 85.296 85.296 86.306 86.306
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.232 228.230
Dönem Karı (Zararı)
85.296 -148.634
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.296 -148.634
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
354.504 329.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 118.814 133.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.644 -6.274
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 273 -2.562
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 680 73
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13,14 -5.597 -3.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.737 8.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.377 11.913
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
360 -3.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
195.832 214.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.024 -124
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 207.856 214.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 25.912 -29.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 2.853 8.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.330 59.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.208 -464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -14.206 1.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.002 -1.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -197.080 -367.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.724 455.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 1.103 737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 152.621 454.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.234 -28.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.775 -25.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.541 -2.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
367.470 239.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.334 -7.642
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-904 -3.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.378 -35.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
703 3.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.105 -38.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.268 -23.931
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.837 -14.822
Alınan Faiz
23 12.024 124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.226 -181.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.000 96.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 255.000 96.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.115 -32.606
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -32.115 -32.606
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -102.022 -141.264
Ödenen Faiz
-109.637 -103.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
350.080 11.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.854 -1.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.934 10.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.267 26.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 392.201 37.267
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 392.201 37.267
Ticari Alacaklar
7 103.297 66.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 14.883 677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 88.414 65.685
Stoklar
9 1.056.528 860.128
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.468 5.817
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.947 24.892
ARA TOPLAM
1.565.441 994.466
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.565.441 994.466
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 571 496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 29.610 29.222
Maddi Duran Varlıklar
13 60.462 59.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 219.710 321.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 39.642 35.813
Peşin Ödenmiş Giderler
10 49 27
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 45.165 70.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
395.209 518.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.960.650 1.512.576
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 370.058 105.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
370.058 105.521
Banka Kredileri
6 370.058 105.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.406 84.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.392 980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.392 980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.014 83.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
97.014 83.740
Ticari Borçlar
1.386.364 1.232.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.578 5.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.379.786 1.227.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.058 17.931
Diğer Borçlar
2.913 2.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.913 2.349
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 23.713 14.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.921 20.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.966 10.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.955 10.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 19.546 2.782
ARA TOPLAM
1.943.979 1.481.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.943.979 1.481.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.000 272.918
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.347 3.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.347 3.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.653 269.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
165.653 269.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.217 9.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.217 282.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.126.196 1.764.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-165.546 -251.852
Ödenmiş Sermaye
19 110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.877 23.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.877 23.867
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 31.121 28.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.244 -4.282
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-401.054 -252.420
Net Dönem Karı veya Zararı
85.296 -148.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-165.546 -251.852
TOPLAM KAYNAKLAR
1.960.650 1.512.576
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 5.606.519 4.136.971
Satışların Maliyeti
20 -4.675.836 -3.422.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
930.683 714.597
BRÜT KAR (ZARAR)
930.683 714.597
Genel Yönetim Giderleri
21 -66.910 -57.110
Pazarlama Giderleri
21 -512.128 -482.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 72.470 39.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -114.337 -172.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
309.778 41.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.457 1.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.898 -8.964
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-273 2.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
319.064 36.901
Finansman Gelirleri
24 6.881 761
Finansman Giderleri
24 -214.737 -215.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.208 -177.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.912 29.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.912 29.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.296 -148.634
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.296 -148.634
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.296 -148.634
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] 26 0,78460000 -1,35250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse)] için)] 26 0,78460000 -1,35250000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.010 -141
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.302 1.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.452 -1.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
160 166
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 160 166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.010 -141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.306 -148.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.306 -148.775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910235
BIST