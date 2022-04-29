***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 31.121 -6.244 24.877 24.877 0 0 0 8.704 3 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 -165.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 85.296 -85.296 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.360 2.360 2.360 2.360Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 131.464 -131.464 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -528 -528 -528 58.034 58.034 57.506 57.506Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 siyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 34.365 0 -8.510 0 25.855 0 0 0 0 0 25.855 0 -97 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 8.704 0 3 0 -184.294 58.034 -126.260 300.488 0 300.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.595 -251.948Dönem Karı (Zararı)58.034 2.360Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.034 2.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler136.610 95.061Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 42.751 32.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.426 3.039Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -39 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.019 3.283Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 10 -244Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 1.436 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.585 2.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.569 -3.217Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.016 5.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.529 55.697Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -6.973 -3.313Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 69.502 59.010Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.393 1.168Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -74 -14İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-433.887 -345.778Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.367 -3.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.572 824İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.939 -3.943Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-450.334 -192.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.648 -119.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.764 -2.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.412 -116.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.834 -30.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.517 -35.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.683 5.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-239.243 -248.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-927 -2.471Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.425 -1.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.797 -3.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri474 12Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.244 -7.124Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.065 -4.182Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.179 -2.942Alınan Faiz22 6.973 3.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.175 -106.344Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri196.000 75.200Kredilerden Nakit Girişleri6 196.000 75.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-766 -115.227Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -766 -115.227Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -44.584 -31.179Ödenen Faiz-70.475 -35.138YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-170.217 -362.091Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.479 -123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-156.738 -362.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 709.408 392.201DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 552.670 29.987Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 552.670 709.408Ticari Alacaklar7 186.331 155.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 9.037 18.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 177.294 137.316Türev Araçlar0 575Stoklar9 2.167.475 1.719.160Peşin Ödenmiş Giderler10 14.651 9.150Diğer Dönen Varlıklar18 47.918 29.316ARA TOPLAM2.969.045 2.623.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.969.045 2.623.534DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 660 612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 35.160 35.160Maddi Duran Varlıklar13 83.856 84.171Kullanım Hakkı Varlıkları11 169.337 166.367Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 52.377 50.213Peşin Ödenmiş Giderler10 2.935 3.753Ertelenmiş Vergi Varlığı27.938 37.286TOPLAM DURAN VARLIKLAR372.263 377.562TOPLAM VARLIKLAR3.341.308 3.001.096KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 197.730 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.265 0Banka Kredileri4 36.265 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.465 0Banka Kredileri161.465 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.343 96.062İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.048 1.952Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.048 1.952İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları90.295 94.110Kiralama İşlemlerinden Borçlar90.295 94.110Ticari Borçlar7 2.480.913 2.428.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7.081 12.845İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.473.832 2.415.420Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 44.265 29.928Diğer Borçlar5.726 5.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.726 5.153Türev Araçlar127 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 35.385 32.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.871 0Kısa Vadeli Karşılıklar36.664 33.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.817 19.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 17.847 14.255Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.579 2.117ARA TOPLAM2.900.603 2.626.956TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.900.603 2.626.956UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 117.203 113.071İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar195 746Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 195 746İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar117.008 112.325Kiralama İşlemlerinden Borçlar117.008 112.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 23.014 18.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.217 131.158TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.040.820 2.758.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar300.488 242.982Ödenmiş Sermaye201.000 201.000Sermaye Düzeltme Farkları6.628 6.628Paylara İlişkin Primler (İskontolar)184.655 184.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.855 25.855Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.855 25.855Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.365 34.365Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.510 -8.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-97 431Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-97 431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-184.294 -315.758Net Dönem Karı veya Zararı58.034 131.464TOPLAM ÖZKAYNAKLAR300.488 242.982TOPLAM KAYNAKLAR3.341.308 3.001.096Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.843.083 1.461.262Satışların Maliyeti19 -2.346.235 -1.209.815TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.848 251.447BRÜT KAR (ZARAR)496.848 251.447Genel Yönetim Giderleri20 -36.696 -16.849Pazarlama Giderleri20 -275.739 -137.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 24.911 12.705Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -73.481 -50.600ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)135.843 59.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 7.502 3.329Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -455 -2TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri39 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.929 62.538Finansman Gelirleri23 13.479 336Finansman Giderleri23 -82.981 -59.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.427 3.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.393 -1.168Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.871 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.522 -1.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.034 2.360DÖNEM KARI (ZARARI)58.034 2.360Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.034 2.360Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] 0,00290000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] 0,00290000 0,00020000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları174 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-528 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.506 2.360Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57.506 2.360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025332BIST