***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 08:11
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 31.121 -6.244 24.877 24.877 0 0 0 8.704 3 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 -165.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 85.296 -85.296 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.360 2.360 2.360 2.360
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 131.464 -131.464 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -528 -528 -528 58.034 58.034 57.506 57.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 siyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 34.365 0 -8.510 0 25.855 0 0 0 0 0 25.855 0 -97 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 8.704 0 3 0 -184.294 58.034 -126.260 300.488 0 300.488
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.595 -251.948
Dönem Karı (Zararı)
58.034 2.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.034 2.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.610 95.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 42.751 32.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.426 3.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -39 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.019 3.283
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10 -244
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.436 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.585 2.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.569 -3.217
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.016 5.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.529 55.697
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.973 -3.313
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 69.502 59.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.393 1.168
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -74 -14
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-433.887 -345.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.367 -3.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.572 824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.939 -3.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-450.334 -192.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.648 -119.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.764 -2.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.412 -116.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.834 -30.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.517 -35.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.683 5.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-239.243 -248.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-927 -2.471
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.425 -1.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.797 -3.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.244 -7.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.065 -4.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.179 -2.942
Alınan Faiz
22 6.973 3.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.175 -106.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.000 75.200
Kredilerden Nakit Girişleri
6 196.000 75.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-766 -115.227
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -766 -115.227
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -44.584 -31.179
Ödenen Faiz
-70.475 -35.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-170.217 -362.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.479 -123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.738 -362.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 709.408 392.201
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 552.670 29.987
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 552.670 709.408
Ticari Alacaklar
7 186.331 155.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 9.037 18.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 177.294 137.316
Türev Araçlar
0 575
Stoklar
9 2.167.475 1.719.160
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.651 9.150
Diğer Dönen Varlıklar
18 47.918 29.316
ARA TOPLAM
2.969.045 2.623.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.969.045 2.623.534
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 660 612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 35.160 35.160
Maddi Duran Varlıklar
13 83.856 84.171
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 169.337 166.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 52.377 50.213
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.935 3.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27.938 37.286
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
372.263 377.562
TOPLAM VARLIKLAR
3.341.308 3.001.096
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 197.730 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.265 0
Banka Kredileri
4 36.265 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.465 0
Banka Kredileri
161.465 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.343 96.062
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.048 1.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.048 1.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.295 94.110
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
90.295 94.110
Ticari Borçlar
7 2.480.913 2.428.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7.081 12.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.473.832 2.415.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 44.265 29.928
Diğer Borçlar
5.726 5.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.726 5.153
Türev Araçlar
127 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 35.385 32.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.871 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.664 33.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.817 19.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.847 14.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.579 2.117
ARA TOPLAM
2.900.603 2.626.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.900.603 2.626.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 117.203 113.071
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
195 746
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 195 746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
117.008 112.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
117.008 112.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 23.014 18.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.217 131.158
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.040.820 2.758.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
300.488 242.982
Ödenmiş Sermaye
201.000 201.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
184.655 184.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.855 25.855
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.855 25.855
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.365 34.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.510 -8.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97 431
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-97 431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-184.294 -315.758
Net Dönem Karı veya Zararı
58.034 131.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.488 242.982
TOPLAM KAYNAKLAR
3.341.308 3.001.096
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.843.083 1.461.262
Satışların Maliyeti
19 -2.346.235 -1.209.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.848 251.447
BRÜT KAR (ZARAR)
496.848 251.447
Genel Yönetim Giderleri
20 -36.696 -16.849
Pazarlama Giderleri
20 -275.739 -137.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 24.911 12.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -73.481 -50.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.843 59.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 7.502 3.329
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -455 -2
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
39 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.929 62.538
Finansman Gelirleri
23 13.479 336
Finansman Giderleri
23 -82.981 -59.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.427 3.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.393 -1.168
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.871 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.522 -1.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.034 2.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.034 2.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.034 2.360
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] 0,00290000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] 0,00290000 0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
174 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-528 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.506 2.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.506 2.360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025332
BIST