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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

06.10.2023 15:04
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait finansal raporlarının 30 Ekim 2023 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 30/10/2023
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200809


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TETMT 2.451,70 30.343.888 % 10,00  
BRSAN 812,30 2.992.768.247 % 9,99  
MRSHL 842,00 119.562.997 % 9,99  
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Frank 30,0934 30,2746 % 0,06  
Riyal 7,3429 7,3797 % 0,26  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 7,59  
Altın Gr. 1.623 1.624 11,20  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 10.986 11.096 89,00  
Yarım 5.510 5.565 45,00  
Çeyrek 2.747 2.783 23,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,36 0,37  
Gümüş Gr. 19,00 19,03 0,44  
B. Petrol 84,06 84,06 -0,01  
Seans Raporu 17:33
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