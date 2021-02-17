***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
17.02.2021 08:13
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 toplantısı, 2050 numaralı kararı ile,
COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamının, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği mevcut ortamda ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Müşteri odaklı çoklu kanal stratejisi doğrultusunda teknoloji alt yapısının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 2021 yılında 80 milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910240
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10:131.549
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|: 1.550
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:13
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|5.946.933
|% 9,96
|
|UFUK
|26,98
|346.963
|% 9,94
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|COSMO
|12,40
|37.857
|% -3,88
|
|EKIZ
|9,76
|421.183
|% -3,84
|
|DGATE
|16,57
|3.371.209
|% -3,77
|
|VERTU
|32,86
|1.614.642
|% -3,58
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|SASA
|42,84
|222.067.150
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|KOZAL
|146,30
|163.183.064
|% 1,04
|
|GUBRF
|78,70
|150.476.838
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|VAKBN
|4,45
|127.161.712
|% 1,83
|
|PETKM
|5,15
|109.625.418
|% 0,98
|
|IHLAS
|1,06
|20.707.642
|% 0,95
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0519
|7,0540
|% 0,87
|
|Euro
|8,5193
|8,5252
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,7503
|9,7992
|% 0,58
|
|Frank
|7,8503
|7,8976
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,77
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,41
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|Altın Gr.
|406
|406
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,07
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,37
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