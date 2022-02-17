Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

17.02.2022 01:45
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 toplantısı, 2099 numaralı kararı ile, 
COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamının seyri, dünyada devam eden siyasal krizler, küresel ve  Türkiye ekonomik konjonktüründe yaşanan gelişmelerin etkisiyle makroekonomik ve sektörel gelişmeler takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. 
 Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik yatırımlara 2022 yılında da hız kesmeden 169 milyon TL yatırım ile devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002273


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:462.040
Değişim :  -0,09% |  -1,80
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.059 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 55,65 292.775 % 9,98  
DESPC 10,30 18.329.635 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.421.596 % 9,93  
EKIZ 7,18 94.726 % 9,12  
BMSCH 8,00 49.377.419 % 8,55  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Dolar 13,6195 13,6259 % 0,21  
Euro 15,4974 15,5116 % 0,20  
Sterlin 18,4695 18,5622 % 0,23  
Frank 14,7218 14,8105 % 0,18  
Riyal 3,6183 3,6365 % 0,17  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 18,20  
Altın Gr. 829 829 10,35  
Cumhuriyet 5.488 5.571 76,00  
Tam 5.470 5.606 83,05  
Yarım 2.644 2.712 40,17  
Çeyrek 1.326 1.356 20,09  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 0,16  
Gümüş Gr. 10,43 10,44 0,10  
B. Petrol 93,62 93,62 -1,19  
Seans Raporu 12:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru