***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
17.02.2022 01:45
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 toplantısı, 2099 numaralı kararı ile,
COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamının seyri, dünyada devam eden siyasal krizler, küresel ve Türkiye ekonomik konjonktüründe yaşanan gelişmelerin etkisiyle makroekonomik ve sektörel gelişmeler takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik yatırımlara 2022 yılında da hız kesmeden 169 milyon TL yatırım ile devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002273
BIST
12:462.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:4613,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 91,6600
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|Önceki Kapanış
|: 94,8100
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13,6309
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12:4615,5113
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|: 21,0800
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|Önceki Kapanış
|: 21,0800
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15,5293
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15,4100
12:4610,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
|: 10,42
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|Önceki Kapanış
|: 10,34
|
10,45
En Düşük
10,24
BIST En Aktif Hisseler12:44
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.329.635
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.421.596
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,00
|49.377.419
|% 8,55
|
|PKENT
|640,80
|1.166.256
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.513.871
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,23
|7.526.270
|% -8,25
|
|THYAO
|29,74
|3.606.855.518
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,84
|998.637.373
|% -0,25
|
|TUPRS
|193,90
|761.207.396
|% -0,87
|
|EREGL
|28,46
|703.566.721
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,04
|516.143.212
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,04
|516.143.212
|% 0,75
|
|THYAO
|29,74
|3.606.855.518
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,84
|998.637.373
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|190.091.220
|% -0,85
|
|PETKM
|8,21
|391.805.533
|% -0,48
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6195
|13,6259
|% 0,21
|
|Euro
|15,4974
|15,5116
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4695
|18,5622
|% 0,23
|
|Frank
|14,7218
|14,8105
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6183
|3,6365
|% 0,17
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|18,20
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,35
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,05
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,17
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,09
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-1,19
|