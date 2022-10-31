***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
31.10.2022 08:05
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılının ilk 9 ayında göstermiş olduğumuz güçlü finansal performans ve maliyetlerde yaşanan artış sebebiyle 2022 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik 2022 yatırımları tutarı 169 milyon TL'den 220 milyon TL'ye çıkartılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075124
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
0
En Düşük
0
12:3518,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3518,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
12:35982,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 982,65
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AGESA
|32,50
|58.857.778
|% 0,00
|
|AGHOL
|85,25
|35.488.315
|% 0,00
|
|AKMGY
|65,20
|1.252.226
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,30
|106.191.939
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|46.038.023
|% 0,00
|
|AGESA
|32,50
|58.857.778
|% 0,00
|
|AGHOL
|85,25
|35.488.315
|% 0,00
|
|AKMGY
|65,20
|1.252.226
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,30
|106.191.939
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|46.038.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ODAS
|7,84
|520.009.719
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,57
|498.147.610
|% 0,00
|
|FENER
|80,70
|493.162.855
|% 0,00
|
|HALKB
|8,25
|420.697.787
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ODAS
|7,84
|520.009.719
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|80.611.717
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,57
|498.147.610
|% 0,00
|
|HALKB
|8,25
|420.697.787
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6103
|% 0,16
|
|Euro
|18,5198
|18,5368
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5226
|21,6305
|% 0,03
|
|Frank
|18,5847
|18,6966
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9374
|4,9621
|% 0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-0,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.598
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.215
|3.261
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-1,02
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında