***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılının ilk 9 ayında göstermiş olduğumuz güçlü finansal performans ve maliyetlerde yaşanan artış sebebiyle 2022 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik 2022 yatırımları tutarı 169 milyon TL'den 220 milyon TL'ye çıkartılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075124BIST