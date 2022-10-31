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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

31.10.2022 08:05
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılının ilk 9 ayında göstermiş olduğumuz güçlü  finansal performans ve maliyetlerde yaşanan artış sebebiyle 2022 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin Yeni neslin Teknosa'sı vizyonu kapsamında müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konularında yapılacak altyapısal, sistemsel, süreçsel ve stratejik 2022 yatırımları tutarı 169 milyon TL'den 220 milyon TL'ye çıkartılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075124


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AGHOL 85,25 35.488.315 % 0,00  
AKMGY 65,20 1.252.226 % 0,00  
ALBRK 2,30 106.191.939 % 0,00  
AKFGY 4,30 46.038.023 % 0,00  
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Euro 18,5198 18,5368 % 0,00  
Sterlin 21,5226 21,6305 % 0,03  
Frank 18,5847 18,6966 % 0,01  
Riyal 4,9374 4,9621 % 0,17  
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Altın Ons 1.644 1.644 -0,68  
Altın Gr. 983 983 0,18  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.598 6.668 -68,00  
Yarım 3.215 3.261 -33,00  
Çeyrek 1.612 1.630 -17,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,11  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,06  
B. Petrol 92,75 92,75 -1,02  
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