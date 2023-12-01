***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği,10. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 30.11.2023 tarihinde aldığı kararla Şirketimizin geleceğe yönelik beklentilerinin, aşağıda belirtildiği şekli ile kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. E-ticarette büyüme hamlesiyle Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini 2022 yılı Şubat ayında hayata geçiren Teknosa, geçtiğimiz dönemde global örneklerinin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Mevcut yüksek performans doğrultusunda E-Ticaret Brüt İşlem Hacmi'nin (GMV)* 2023 yılı sonunda 7,5 milyar TL, 2024 yılında ise 15 milyar TL'ye ulaşması beklenmektedir. Buna ek olarak E-Ticaret Net İşlem Hacmi'nin (NMV)* Perakende Toplam Net İşlem Hacmine Oranı'nın orta vadede %20‘ler seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Teknosa, fijital perakendeci olma ve benzersiz müşteri deneyimi sunma vizyonuyla, müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme odaklı altyapı, sistemsel, süreçsel ve stratejik yatırımlarına önümüzdeki yıl da hız kesmeden devam etmeyi planlamaktadır. Ciro büyümesiyle orantılı olarak hızlandırılan yatırımların 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 500 milyon TL ve 1 milyar TL olması planlanmaktadır. Teknosa, mevcut ekonomik konjonktürde yaşanan zorluklara ve makroekonomik belirsizliklere rağmen, sürdürülebilir kârlı büyüme odağıyla büyümesini devam ettirerek, başarılı çoklu kanal stratejisi ve disiplinli maliyet yönetimi yaklaşımıyla Faiz, Amortisman Ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjını bu yıl ve gelecek yılda da yüksek tek haneli yüzde oranında korumayı hedeflemektedir. 2023 2024 E-Ticaret GMV 7,5 milyar TL 15 milyar TL Yatırım Harcamaları 500 milyon TL 1 milyar TL FAVÖK marjı Yüksek tek haneli Yüksek tek haneli E-Ticaret NMV/Perakende NMV Orta vadede %20 seviyelerinde *E-Ticaret Brüt İşlem Hacmi (GMV) KDV, iptal ve iade tutarlarını içermekte olup, Net İşlem Hacmi (NMV) bunlar hariç e-ticaret işlem hacmini ifade etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221388BIST