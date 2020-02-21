***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması9 - Denetçinin seçimi10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019Çağrıİlanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2010 nolu kararı ile,Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 14:30'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820867BIST